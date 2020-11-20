美國藥廠輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)接連宣告成功研發有效度達95%疫苗，儘管前者技術幾乎全來自合作的德國公司BioNTech，美國似已在疫苗競賽領先。但臺灣出生、《金融時報》中文網專欄作家劉裘蒂稱，這僅是疫苗開發竟賽首回合。根據其分析，大陸至少還有3張牌：能普遍接種疫苗的體制、開發中國家龐大人口市場，以及川普(Donald Trump)。

輝瑞、莫德納疫苗都基於未曾商用的mRNA(信使核醣核酸)技術，原理是提取新冠病毒RNA，進入人體細胞後會產生刺突蛋白，這種蛋白可以訓練免疫系統識別新冠病毒並加以攻擊、消滅；大陸包括康希諾生物、國藥集團、科興生物等疫苗研發領先者，多半採取現有的腺病毒載體或消滅活性病毒技術來研發疫苗。

劉裘蒂指出，新冠疫苗在很多方面都打破前例，除全球有超過200多項同時投入，政府全力支援的範圍除承擔部分研發經費外，還加快研發和生產。例如川普「曲率極速」(Operation Warp Speed)行動，從開始就壓縮疫苗開發時間表，無視於新疾病大流行後歷史平均10至12年、或對新冠最樂觀預期1年半的疫苗開發時間，到目標明年1月提供3億劑疫苗。

曲率極速行動曾被批評以政治輾壓科學，但很難說完全無效。輝瑞、莫德納都否認參加了政府計畫或受到補助，因為他們將政府提供的資金認定是疫苗預購款而非資助研發經費，而且2者相加到明年1月產量可能還不足1億劑，但速度確實驚人。

值得注意的是，大陸國藥集團在輝瑞、莫德納宣布疫苗有效前，也已宣稱結束第3期試驗。儘管沒有得到西方主流媒體關注與普遍認可，但阿拉伯聯合大公國包括副總理、杜拜邦酋長謝克莫哈梅德(Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum)等多名高層都已接種。

但是疫苗開發只是第1局。如同拜登(Joe Biden)預定的新政府白宮幕僚長克蘭恩(Ron Klain)所言，疫苗本身無法拯救生命，接種疫苗才能挽救生命，疫苗如何分配和能否普遍接種，恐怕才是疫苗戰下半場。

大陸體制相對於美國更容易減少反對疫苗的聲浪。美國不少右翼媒體與《大紀元》等媒體所散布質疑疫情、疫苗陰謀論仍有廣大市場，可見一斑。

陸製疫苗可能很難通過美國、歐洲、日本監管單位，但在世界半數人口以上生活的亞洲、非洲、中東、拉丁美洲卻有價格優勢，中國國家主席習近平5月時承諾陸製疫苗會是「全球公共物品」，對照美國獨善其身的態度，在開發中國家陣營更易贏得好感。

川普也可能成為大陸的優勢。美國現任總統至今仍拒絕承認敗選，遑論交接，拜登團隊不僅無法提前接觸到機密和文官系統高層，甚至連國外賀電都被白宮攔阻，這將打擊新政府分配疫苗能力與效率，因為就算疫苗有效，能達到足夠接種人口數的大部分劑量應該都會在明年1月20日以後新政府任期內才能產出。

(中時新聞網)