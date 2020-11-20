隨著美國總統大選大局已定，連任失利的總統川普若無意外也將於明年1月20日後離開白宮，不過，他至今不承認敗選並宣稱將展開法律戰，且他更閃電開除國防部長艾斯培、美國最高網路安全官員克瑞布斯等人，引發外界質疑是「秋後算帳」。對此，前立委林濁水直言，「這保證是人類有國家以來紀錄」。

林濁水今(20日)在臉書寫下，川普開除、撤換、離職、出狀況的國安首長級官員真是族繁不及備載，隨手找來例子就有國安顧問弗林、麥馬斯特、波頓、奧布萊恩、國務卿提勒斯、國防部長馬蒂斯、艾斯培、國土安全部長沃爾夫、白宮幕僚長、國安部網路安全與設施安全局長等人，還有調查局等也風聲鶴唳中。

針對川普敗選後的人事大風吹，林濁水則說，「這保證是人類有國家以來紀錄。川普把國安團隊人事胡搞到亂成這樣，居然還打得中南海手忙腳亂，可見兩國矛盾之深，中國大陸脆弱性嚴重」；最後，他也指出，「同時總統雖然問題大得不得了，但是美國人才還是了得。」

不少網友見狀後則留言，「就一句話，他自己都不知道他想幹什麼」、「滲透啊滲透，這個問題才是重中之重」、「川普治國無法無天XD」。

(中時新聞網)