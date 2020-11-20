(17：39更新)看來東山高中擺明就喜歡上演逆轉秀！繼19日延長逆轉擊敗東泰，東山20日再次發揮超強韌性，克服末節一度落後10分逆境，最後以77比72逆轉擊敗萬能工商，成為今年HBL首支宣告晉級12月30日在高雄舉行男生組複賽的球隊。

連兩天都在預賽上演逆轉秀的東山，20日打到末節，靠著萬能接連出現失誤，衛冠宇最後23.8秒完成超前三分打，幫助東山反以73比72領先，接下來萬能又是連兩次失誤，免費送給東山4罰機會，李欣翰、潘建宏4罰俱中帶走勝利。

東山全隊得分最高的是魏芃禾的28分，外加3助攻、3籃板、3抄截，但他也出現全場最多的8次失誤，潘建宏20分、9籃板，投進關鍵超前三分打的魏冠宇，則有11分、10籃板及2火鍋的雙十數據。

從資格賽闖進與賽的萬能，只能無奈接受遭到逆轉事實，全隊以黃麒哲24分、4籃板、4助攻與5抄截表現最佳，殷義傑也拿11分、6籃板。儘管萬能吞下預賽首敗(1勝)，只要接下來東泰擊敗南湖，萬能仍可提前取得高雄複賽的門票。

結果接下來東泰高中以67比53輕取南湖高中，也讓預賽D組大局提前底定，東山(2勝0敗)、東泰(1勝1敗)與萬能(1勝1敗)宣告晉級高雄複賽，南湖成為16強預賽首支宣告淘汰出局的球隊。

(中時 )