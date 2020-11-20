農試所20日慶祝創新育成中心成立十年，發表十年來農業企業育成的豐碩成果，不少受輔導對象齊聚，發表心得。（黃國峰攝）

農試所20日慶祝創新育成中心成立十年，發表十年來農業企業育成的豐碩成果，推出「10年育成．風華再現—創新育成中心十週年風釆錄」專輯。（黃國峰攝）

農試所20日慶祝創新育成中心成立十年，發表十年來農業企業育成的豐碩成果，現場擺放，新改良蔬菜。（黃國峰攝）

農試所20日慶祝創新育成中心成立十年，發表十年來農業企業育成的豐碩成果，業者洪福良先生，展示經育成中心輔導後，研發的溫網室智能環控專家系統。（黃國峰攝）

行政院農業委員會農業試驗所，20日慶祝創新育成中心成立十年，發表十年來農業企業育成的豐碩成果，10年來輔導39家農企業進駐、完成23項技術轉移、營業額增加3.5億、研發投資額達2.3億等，數家輔導業者出席，發表進駐心得。

農試所指出，創新育成中心是一個提供支援行政服務、技術加值與提升研發能力的場所，協助農民或農企業創造新產品、新事業、新技術以及企業轉型升級，10年來進駐企業，有高達9成的存活機率；發表會中藉著推出「10年育成．風華再現—創新育成中心十週年風釆錄」專輯、「研發成果展」及「業者進駐心得分享」等，與國人分享。

為加速農業研發成果與科技商品化運用，農試所協助業者在技術支援、媒合及經營輔導等方面突破瓶頸，其中一位發表心得的溫室環控系統的業者指出，看到國內少有溫網室自動控制的市場，選擇投入後，因不同農作物有不同的條件需求，於是在農試所育成中心提供技術及開發下，成功研發出多項產品，如耐候性極佳的Getway，非常適合溫網室來使用，創造了不少商機。

農試所長林學詩指出，農試所育成中心， 10年來輔導39家農企業進駐、完成23項技術轉移、營業額增加3.5億，進而投入的研發金額達2.3億等，對農業精進幫助很多，如農試所的「甘藷種苗去病毒及大量繁殖技術」移轉，成功協助業者打造全台最大鮮藷供應鏈，並且輔導出台灣唯一通過GLOBAL GAP驗證的甘藷農場等，積極推動農企業創新科技，發揮新農業價值與特色。

(中時 )