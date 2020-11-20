墾丁社頂傳出鐘乳石遭盜鋸，案發地就在墾丁森林遊樂區旁林業試驗所恆春分所管理維護的土地，也是墾丁國家公園計畫生態保護區，墾管處、警方獲報後積極查緝中，而犯嫌若同時觸犯國家公園法與文資法，可處6個月以上5年以下有期徒刑。

天然資源豐富的墾丁地區，過去就曾發生多起鐘乳石遭竊案，墾管處為防範偷竊情事擴大，採取封閉數區域來進行管制，而成效果真不錯，竊案愈來愈少，不料，近日又傳出鐘乳石遭盜鋸，且是因林試所在附近施作工程時，沒有做好進出管制而致，對此，墾管處說，仍待釐清「鋸斷痕跡是否為新的」。

墾管處指出，目前正與保七總隊第八大隊等相關單位共同調查中，該處除違反國家公園法外，也將定位確認是否位處社頂高位珊瑚礁自然保留區內，若證實是、屆時將依文資法移送法辦。

墾管處說，依國家公園法第13條第8款墾丁國家公園公告禁止事項，採取石筍、鐘乳石、珊瑚礁石等天然資源，依國家公園法最重可處有期徒刑1年，如果同時違反文資法，將可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬以上2000萬以下罰金。

墾管處強調，為維護國家公園天然資源完整，墾丁國家公園管理處呼籲民眾不要以身試法，破壞自然遺留下來的珍貴資產，也會聯合相關單位盤整所管護資源範圍，加強人員進出控管與巡護監控機制，避免憾事再次發生。

(中時 )