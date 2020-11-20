今年度隨著疫情影響下全球使用行動支付消費者比例以倍數成長，台灣使用人數也衝破800萬人次，為加速零售數位化，POYA寶雅今20日宣佈為數位轉型暖身，明年第一季推出POYA PAY上線。

寶雅強調，POYA PAY除了寶雅、寶家兩通路品牌兩店共享累點資源外，亦首度與App Store黑馬「發票怪獸」合作，打造新的B2C商業模式，提供更深度的回饋予POYA寶雅顧客與發票怪獸會員。

寶雅今年在疫情帶動下，全台APP會員已超過600萬人次，透過發票怪獸獨家合作，寶雅會員註冊怪獸App就有機會抽萬元禮券，還有特別以POYA寶雅色系及元素打造設計而成的的獨家小萌獸「YA寶」，即日起只要掃描POYA寶雅消費發票任乙張即可獲得獨家「YA寶」怪獸蛋，藉此擴增寶雅會員。

為迎來數位化轉型，寶雅數位佈局包括POYA PAY明年首季上線，更藉由發票怪獸合作而力拚全台APP會員上看800萬人次，且持續推出多元化活動，以強化競爭優勢，塑造獨特賣場體驗與銷售賣點，也為加速數位轉型，未來持續透過優化來提升消費者體驗。至於線上購物則尚在評估中。

(工商 )