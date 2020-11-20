鎧鉅(1585)攜手韓國治具廠LEENO精密，正式跨入半導體測試治具，目前已完成正式代測試認證，包括：欣興(3037)、景碩(3189)及敬鵬(2355)等，並於11月開始接單。

鎧鉅去年透露將與韓國治具廠策略合作，初期將針對高階載板測試治具先行導入，並於今年底正式跨入半導體測試治具，今天公司正式宣布，策略合作夥伴為供應三星治具韓國廠商—LEENO精密，目前公司已完成正式代測試認證，其中欣興蘆二廠之miniled驗証治具製作順利完成，也代表治具與代測事宜同時認證通過；景碩治具認證亦已經完成，目前已完成多套高階治具正式接單事宜，並將於近日正式提供所有相關資料，申請建立供應廠商証號；敬鵬治具認證及供應廠商證號亦均已完成，可正式接單，依期完成進度。

受到新冠肺炎疫情影響，上半年稅後淨損為1.13億元，每股淨損為2.1元，公司打消庫存致使淨值剩3.14元，但隨第3季韓國及越南已經通知可正常出貨，故11月出貨將恢復正常。

法人表示，台灣高階治具目前倚賴進口，以欣興為例，一年需向日本採購6～8億，景碩、南電及二線板廠將於2021年加大治具採購量，若本土廠商能取代外商，將是一大商機。

展望明年，因高階治具已有技術水平及驗證，韓國LEENO已釋出半導體測試治具技術予鎧鉅，鎧鉅將此技術轉移到台灣，連結台灣原有的半導體與高階載板市場，對比同類型精測(6510)、雍智科(6683)，市場潛力看好。

(時報資訊)