台南市議員謝龍介在街頭掛起反美豬美牛大型看板。（台南市黨部提供／程炳璋台南傳真）

國民黨台南市新營與中西區黨部掛上反進口美國瘦肉精豬肉看板，近日國民黨台南市議員陸續跟進，在服務處與街頭掛上醒目看板，號召民眾響應22日穿黑衣在凱道的抗議集會。

國民黨22日在凱達格蘭大道發動反美豬美牛進口抗議，台南市黨部10月底已在中西區與新營區掛出醒目看板，近日各藍營議員紛紛跟進，街頭掛上大型反對招牌，強烈表達國民黨立場與訴求。

台南市黨部主委莊占魁表示，面對民進黨一黨獨大的蠻橫粗暴，藍營支持者要並肩前行，共同反對危害下一代的瘦肉精美豬美牛。同時呼籲執政黨懸涯勒馬，反瘦肉精是全民共識，官員要追求人民最大福祉。

國民黨台南市議會黨團上月提案「台南市食品安全管理自治條例」訂定萊克多巴胺的相關檢出罰則，已通過一讀付委審查。

莊占魁表示，希望由民間發起自發性地設置反對瘦肉精牛、豬進口看板與標語，匯聚更多民眾的支持力量，大家一起守護食安最後一道防線。

(中時 )