高齡91歲的黃姓失智老婦，20日下午獨自出門後忘記回家的路，在頭份市自強路、工業路口徘徊，路人發現報警前來協助，透過人臉辨識系統查出老婦身分，安全送老婦返家。

頭份警分局頭份所是在20日下午13時40分許接獲民眾報案指稱，頭份市自強路與工業路路口前有一名迷途老婦，需要警方協助，警員林昱玎、張逢文隨即趕往處理，到達現場後，發現老婦身上無證件、有重聽、表達能力不佳，疑有失智情形，警方隨即以人臉辨識系統查出老婦是住在頭份市東庄里的91歲黃姓老婦，員警隨後以巡邏車將老婦安全護送返家。

警方查證得悉，黃姓老婦是在20日早上外出後，忘了回家的路，才逗留在自強路與工業路口加油站前徘徊，所幸民眾發現報警協助返家，家屬連忙向警方道謝，並讚賞警方積極解決民困的服務精神。

頭份警分局長何孟宗表示，頭份所員警積極協助失智老太太返家，避免其他危害發生，熱心為民服務表現足為同仁表率，同時呼籲民眾，家中如有易走失的失智老人，除了向相關單位申請「愛心手鍊」外，另可洽詢本分局進行指紋建檔，歡迎轄區民眾多加利用。

(中時 )