各家電商推出的「雙11購物節」甫結束，接著「雙12」來勢洶洶，詐騙集團可能接續透過「ATM解除分期付款」手法行騙。詐騙被害的類型與年齡層有關，20至30歲者容易遭「假網拍」及「解除分期付款」詐騙，年長者則是「猜猜我是誰」、「假冒親友」居排行榜前端。

台中市吉祥物「石虎家族」再度出動，與員警拍攝「虎媽的神秘來電」防詐騙宣導短片。在一個寧靜的下午，虎媽昏昏欲睡，突然接到一通未顯示電話號碼的來電，虎媽接起後，對方表示自己的小寶貝「來虎」在歹徒手上，需要立即匯款才能保「來虎」周全。虎媽腦海中浮現調皮搗蛋的「來虎」可能是貪吃貪玩，被壞人拐騙綁走，心中又氣又急，頓時一陣天旋地轉，不知所措。

許多民眾都可能接過類似親友被綁架或欠錢不還被毆打的詐騙來電，尤其年長者接到電話可能一時無法仔細思量，連忙購買遊戲點數或至銀行匯款，造成巨大損失。

根據165統計資料，今年1月迄今，以「假網拍」詐騙案件居冠，另假綁架或假借親友出事勒索平均財損往往是一般網購詐騙的數十倍。許多民眾在網路平臺購物後，後續極有可能會接到不明收貨簡訊通知、解除分期付款，甚至其他類型的詐騙來電。呼籲接到詐騙電話務必保持冷靜，牢記1聽2掛3查證的口訣，並撥打165反詐騙諮詢專線查證。

(中時 )