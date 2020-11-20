第四季以來，亞洲新興國家疫情已獲控制，經濟活動逐步重啟，吸引外資回頭，包括：印度、印尼、泰國、菲律賓等地股市，都呈現資金淨流入情形。投信法人指出，在經濟穩步復甦下，企業明年獲利可望繳出20％以上的高成長表現，並帶動新興亞股估值提升行情。

根據資料顯示，外資近期回頭布局亞洲新興市場，除了印度維持資金流入狀態外，台灣、南韓、印尼、泰國、菲律賓等地，也都轉為淨流入情形，帶動MSCI新興亞洲指數第四季以來累計上漲約7.7％。

第一金亞洲新興市場基金經理人黃筱雲表示，國際資金回補新興亞股，主要原因有二，一是美元走貶、新興市場貨幣轉強，形成的磁吸效應；二是亞洲多國政府積極管制疫情，新增確診人數已獲控制，及疫苗傳出上市好消息，有利經濟活動重啟，重振投資人信心。

黃筱雲認為，美元走弱將持續引導資金流向亞洲，固然有利股市表現，但更重要的是，經濟基本面復甦，帶來的實質推升動能。

觀察代表景氣動向的製造業PMI指數，亞洲各國正從谷底回升，其中，台灣、印度、越南都維持在景氣榮枯線50之上，而南韓、泰國也回到50以上。在經濟穩步復甦下，分析師預估，新興亞洲企業明年的獲利成長率，將超過2成以上水準。

黃筱雲指出，獲利成長較為強勁的產業有三大類：一是內需消費，包括：汽車、零售、核心消費需求回溫；二是景氣循環，如：大宗商品、工業製造動能重啟；三是數位經濟，也就是網路、資訊科技等創新商業模式，將是未來帶動股市估值提升的三大推手。

(工商 )