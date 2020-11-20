（高雄銀行積極推廣「青年創業及啟動金貸款」，19日舉行授旗儀式。 圖／高雄銀行提供）

高雄銀行為響應總統蔡英文政見，力挺青年創業，協助新創、微創業者解決創業初期之籌資困境，並落實高雄市市長陳其邁之青年政策，吸引年輕人到高雄創業，並取得創業所需資金，打造青年友善的創業環境，促進高雄市就業機會並帶動經濟發展，於19日由高雄銀行董事長董瑞斌舉行授旗儀式，積極推廣經濟部主導之「青年創業及啟動金貸款」業務，協助青年取得創業所需的第一桶金。

經濟部為解決創業青年難以提出擔保品的困境，配合信保基金保證並簡化申貸金額於新台幣100萬元以下者，得以填寫簡易的申請表取代創業計畫書，且免額外徵提保證人，同時提供前5年的利息全額補貼，減輕了新創業者之利息負擔。

高雄銀行也配合全體總動員，高雄市區每一分行預計至少舉辦2場說明會及1場掃街活動，安排就近分行主管詳細解說青年創業貸款相關細節及注意事項，提供民眾業務諮詢，希望透過這些活動讓高雄市年輕朋友了解高雄銀行做為高雄市政府的代庫銀行，除積極配合及推動高雄市政府青年政策，全力支持在地青年創業，讓年輕朋友輕鬆展開創業第一步，實現青年創業、希望無限的夢想外，也為高雄銀行開拓更多年輕客群。

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