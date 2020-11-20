為促進資源循環鼓勵民眾回收舊手機，環保署訂定每年10月為手機回收月，2019年首次辦理回收手機抽新機活動，今年延續舉辦回收抽新機活動，各縣市環保局辦理54場次的回收活動，並設立97個常駐回收點，民眾反映熱烈，統計回收達3萬7,481支手機，計算所回收的手機可獲得約1公斤黃金及7公斤銀，回收稀有金屬產值約新臺幣192萬元。

環保署說，今年回收抽新機活動，有超過3萬人參與本次的抽獎，共計9位幸運民眾可獲得新款手機。

環保署表示，手機具有相當高的金屬資源價值，提醒民眾回收手機務必遵照三步驟「檢」、「刪」、「排」，第一步「檢」，定期檢視家中壞掉或不再使用的手機；第二步「刪」，回收手機前自行先刪除個資，避免個資外洩，供民眾查詢；第三步「排」，將廢手機交付清潔隊、通路賣場、電信業及手機品牌門市回收管道。有關各品牌手機刪除個資的方式及回收點資訊，可於環保署生活廢棄物質管理資訊系統查詢。

(工商 )