台東豐榮國小學生很開心能去台北參加全國賽。（蔡旻妤攝）

台東豐榮國小孫于婷老師（右三）常利用假日以練習之名行慰勞學生之實，自掏腰包買披薩或飲料請學生。（蔡旻妤攝）

全國學生舞蹈暨創意戲劇比賽熱鬧登場，在連續2天500名選手的角逐下，台東豐榮國小摘下現代舞丙組冠軍。可貴的是，由於指導老師孫于婷日前奔喪請假，萌生棄賽念頭，但孩子不願放棄，僅憑影片自主練習榮獲第一，實屬不易，也讓校長毛慧莉感動不已。

「舞不孤獨」舞碼描述校園霸凌，訴說孩子從被欺負到被接納的故事。由於孫老師編舞完成不久後，比賽前夕因父親辭世回鄉奔喪，校長勸她以家庭為重，不參賽也可以，但舞團內的孩子都已6年級，不願錯過第1次上台機會，孩子課餘都擠在電腦前，對著螢幕邊看邊跳。

「為什麼音響開著？」、「咦？早上是誰沒有關啦！」可愛又好笑的是，午休時間由其他老師代替孫于婷來陪孩子練習，發現音響沒關機，原來是孩子在早晨「偷溜」進教室練習，把音樂開到最小聲，腳步放到最輕，以為神不知鬼不覺；未料百密一疏，說溜了嘴。

鄭同學說，我們早自習、午休、放學後都會來練習，很興奮能去台北參加全國賽，能把被欺負的故事融合喜愛的舞蹈，擔任主角不覺得辛苦，反而很開心演活了角色。

羅同學強調自己「從小」就喜歡跳舞，幼兒園開始跳到6年級，終於能上台了，雖然常常被老師糾正動作，但每次都將老師的話記在腦海裡，透過調整、修正動作，讓自己不斷進步，進了全國賽，可以去看看外面的世界。

「有偶像包袱就不要上台！」孫于婷表示，她原是合唱團老師，因常編舞要學生邊唱邊跳，久而久之孩子就對跳舞產生興趣，這次是學生要求一定要參賽，她也謙虛強調是孩子自動自發、願意練習，是孩子為她上了一課。

孫心疼縣內許多學童都是藉由賽事「第1次離開台東」，她常向友人小朱借用場地，假日藉練習之名行慰勞學生之實，經過練習數小時後，2人大方掏腰包和孩子烤肉同樂，卻苦了先生和弟弟「多趟」、「分批」接送學生，家用轎車瞬間成了娃娃車；有趣的是，小朋友玩瘋了不想回家，不但得猜拳決定上車順序，到家了故意不吭聲，讓師丈一路開過頭。

「不是為了比賽才練舞，是因為孩子喜歡跳舞。」毛慧莉稱讚孫于婷有教無類，只問意願，不挑學生，團內有不少弱勢孩童，她說，只要讓孩子開心笑著，她會全力支持，名次沒有關係。

(中時 )