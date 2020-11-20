一名女網友心碎發文表示，與交往7年的男友即將步入禮堂，沒想到男友竟劈腿，還捉姦在床，事發後對方不斷下跪哭求原諒：「寶貝！我真的很愛妳」、「我只愛她肉體」，讓她痛心又不解。

這名女網友在臉書社團Dcard以「你比我以為的還要再更愛我」為題發文表示，和男友愛情長跑7年，好不容易要結婚，覺得能和初戀比翼雙飛、白頭偕老，是全世界最幸福的女人，但最近卻發現男友有點奇怪，有時候找不到人、刻意不在她面前回覆訊息，講話還會眼神閃爍。

原PO說，她無法假裝不在意，便決定騙男友到南部出差，實際卻是準時回家「那天插入鑰匙轉開門把，買給你的Armani外套被丟在地上，再走到房門口，居然還看到那次去京都旅行時一起買的浴衣；再慢慢走進房間，以為突然回家可以給男友一個驚喜，沒想到轉開房間門把的那一剎那，卻看到房內沒穿衣服的1男1女」。

原PO看到這一幕心碎了，3人當時震驚到說不出話來，等到回過神才說：「穿好衣服就出來吧，我在外面等你，即使是幾秒鐘，都讓我絞痛的難以忍受。」

不到2分鐘時間，那個女的慌亂穿上衣服離開，男友倉皇模樣與凌亂頭髮，是原PO第1次看到的狼狽模樣「男友不斷解釋，並強調自己有多愛我，甚至一度落下眼淚：我們只是肉體關係，我不愛她的！真的，我心裡始終只有妳！」、「她也有男友，只是我們要結婚了，才約最後一次，！寶貝我真的只愛妳」。

原PO僅淡淡的說「到底有什麼好哭的，但這次我沒辦法再像從前一樣，笑著跟你說沒關係了。為什麼要用這麼殘酷的方式，來證明你多愛我呢？」

貼文引起熱議，網友感嘆回應「真正的愛，不會有傷害，因為若真愛你，不可能捨得傷害你」、「真正的愛，是不讓對方擔心，不會做出讓對方難過的事」、「妳男友只知道什麼叫『做愛』」、「愛你就不會做這種事，幸好早分了」、「希望你不要又原諒他然後跟他結婚」。

(中時新聞網)