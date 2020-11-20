眼睛周圍出現眼袋、淚溝、細紋，看起來最容易顯老，不少民眾年紀輕輕因為作息不規律、生活太緊張導致眼周鬆弛下垂而提早老化，醫師提醒，眼部周圍的皮膚是全身最薄的部位，眨眼和做誇張表情牽扯，都會讓眼周鬆弛，建議除了透過手術治療，平時可加強眼部保溼、或是多閉眼休息，減少眨眼次數，都可以延緩眼周老化。

雅丰麗緻診所醫師林孟羲表示，近年來門診諮詢眼周老化問題的民眾，有越來越年輕化的趨勢，觀察主要跟生活步調有關，不少人工作壓力大、作息不規律，造成年紀輕輕眼周就出現眼袋、淚溝、細紋、鬆弛下垂，而有明顯的老態。

林孟羲表示，眼周是全身皮膚最薄之處，也是一般人最早開始老化的部位，包含眨眼甚至是臉部表情的牽扯，以及先天條件等因素，都會讓眼周老化。尤其隨著皮膚鬆弛眉毛下垂，導致眼睛被眼皮覆蓋，視線範圍變窄，會讓人不自覺抬眉想讓眼睛睜開，這一來，又增加抬頭紋的產生，也讓眼周的皮膚變得更為鬆弛，等於是惡性循環。

想要擺脫顯老元兇，除了醫美內、外開手術是最有效率的選項外，林孟羲也建議，可調整個人習慣，例如揉眼睛或過度用力擦拭眼周等。平常可以加強眼部保溼、外出加強眼部防曬、多休息減少眨眼、少做誇張表情，也可以加強物理保養，就能有更好的新陳代謝，以減緩眼部老化問題生成。

(中時 )