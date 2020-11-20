新冠肺炎疫情傳捷報，帶動台股一舉突破萬三天花板。中國信託台灣活力基金經理人周俊宏認為，在政治不確定性下降、熱錢不能停、經濟基本面強勁復甦等3項利多下，對台股形成完美多頭，但短期市場仍將高檔震盪，操作布局上建議不過度追高、回檔可視為買點。

周俊宏表示，美國總統選舉結果極可能由民主黨候選人拜登勝選，但出乎意料的是參議院可能被共和黨拿下，意即拜登提出的大手筆加稅、綠能政策可能不會通過。這結果將有利有弊，但拜登言行相對溫和，未來金融市場「驚喜」將減少，對於市場是好消息。

其次，周俊宏指出，歐美疫情仍持續延燒，部分地區採取進一步隔離，導致未來經濟仍具挑戰性，代表紓困計畫「沒有喊停的條件」，部分投行認為聯準會可能擴大購債計畫。也就是說，明年還是很可能熱錢滾滾來。

周俊宏進一步表示，隨著疫苗出現明顯進展，投行已紛紛上修經濟展望，代表明年基本面復甦具期待性。

(時報資訊)