經濟部投審會今(20)日公布1~10月核准僑外投資2901件，年減少11.8%，投資金額部分，已達美金73.45億元，折合新臺幣2203億餘元，為近10年第四高。

投審會指出，10月因核准丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S以合計新臺幣180億元，貸款增資原投資事業沃旭能源股份有限公司為較大投資案。惟因去年10月核准英屬維京群島商KOHL HOLDINGS LIMITED以新臺幣260億元增資特許投資顧問公司，致今年1~10月較去年同期減少25.11%，但投增資金額仍為近10年第四高。

對外投資方面，1~10月核准(備)440件，年減少21.99%；投(增)資金額計美金70.4億元，約新臺幣2112.05億元，年增加19.07%，主因今年核准國巨(2327)以美金約13.56億元，約新臺幣406億餘元，對外投資匈牙利YAGEO HOLDING HUNGARY LLC暨間接投資美國KEMET CORPORATION，以及豐群水產以美金7.75億元，約新臺幣232.5億元，間接對外投資美國BUMBLE BEE FOODS，LLC等大型投資案所致。

投審會並說明，1~10月核准新南向國家來臺投資件數為448件，年同期減少17.50%，投(增)資金額計美金3.25億元，約新臺幣97.5億元，年減少62.90%，金額減少主因為去年核准澳盛銀行以新臺幣160億元增加台北分公司營運資金、新加坡商星展銀行以新臺幣22.5億元增資星展(台灣)商業銀行等大型投資案所致。

(時報資訊)