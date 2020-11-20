期交所即將在11月23日上市新商品「英國富時100指數期貨」，使期交所產品線自亞洲、美洲，再進一步拓展至歐洲市場。為鼓勵期貨業者、從業人員及法人機構積極推廣並參與交易，期交所於上市當日起辦理「英國富時100指數期貨交易獎勵活動」，針對期貨經紀商、期貨交易輔助人及相關從業人員規劃設計不同獎勵方案，輔以法人機構獎勵，透過全市場多面向獎勵，提高市場參與熱度。

英國富時100指數期貨之交易標的為英國富時100指數，該指數成分股為英國最大證券交易所-倫敦證券交易所(LSE)市值前100大上市企業組成，最能代表英國股票市場，反映英國整體經濟景氣走勢，且成分股產業組成以金融業為主，科技股占比小，與期交所現行商品標的指數成分股產業組成有所區隔。此外，「英國富時100指數期貨」以新台幣計價，交易人無須承受匯兌風險，且透過現行國內帳戶即可從事交易，除較為方便外，成本亦較低；契約規格採小型契約規模設計，交易門檻低，操作靈活，另其交易時間涵蓋英美股市開盤時段，便利交易人掌握避險及交易策略機會。

英國富時100指數期貨交易獎勵活動總獎金共新台幣400萬元，活動期間自109年11月23日起至110年3月31日，期貨經紀商(FCM)及期貨交易輔助人(IB)設有「交易獎」及「實動帳戶獎」，達獎勵辦法所訂標準者，活動當月可獲得2萬至10萬元不等之獎項獎金；另各月獲獎之FCM及IB，分別可推派1名交易量最大及實動帳戶數最多之業務員及分公司經理人，可獲得1萬元獎金。此外，本活動亦針對法人機構推出折減獎勵，凡在日盤及夜盤日均量各達到一定標準者，即可獲得60%或80%之手續費折減獎勵。

(時報資訊)