泰國央行副總裁Vachira Arromdee表示，泰國央行周五發布與泰銖相關的新措施，在泰銖急速升值後，協助資本流動達成平衡。

Vachira表示，新規定將允許泰國民眾自由持有與轉移外幣存款，並可直接投資更多海外證券。泰國人也可以將外幣存款帳戶用於分散投資，將資金配置於外幣計價的資產，如外國股票與美元計價黃金。此外，泰國投資人直接投資外國證券的上限，將從每年20萬美元提高到每年500萬美元。

泰國央行並將取消由證券交易委員會（Securities Exchange Commission）規定的投資人購買外國資產限制，並將允許ETF等外國證券在泰國上市。

不過，投資人在獲准交易債券時，必須先行登記，這項措施將於明年初生效。其他措施應該會在本月內生效。

該央行副總裁表示，美國總統大選結果，以及新冠肺炎疫苖開發取得進展的跡象，增強人們對全球經濟的信心，觸發資金流入泰國在內等新興市場。泰銖急速升值可能影響泰國脆弱的經濟復甦，泰國央行一直在密切監控，並在必要時已出手干預，以防止匯率過度波動。

不畏央行祭出的新措施，稍早前泰銖仍升至30.28兌一美元，周一更一度站上30.13，創下10個月新高。

(時報資訊)