美國總統大選結束後，市場不確定因素消失，市場出現強勁反彈，S&P 500指數上漲9.11％，相關AI電動車、AI人工智能、互聯網等高科技型基金，表現相當亮眼，繳出近10％的報酬率。

投信法人指出，電動車大廠特斯拉（Tesla）入列S&P 500成分股消息一出，隨即激勵股價盤中上攻500美元新天價，據特斯拉公告今年第三季財報，營收達87.71億美元，年增長達39.1％，按照美國通用會計準則（GAAP）計算淨利達3.31億美元，年增長更高達231％，獲利增速亮眼。

合庫AI電動車及車聯網創新基金經理人張仲平指出，根據國際能源署報告表示，預估2020年歐洲電動車銷售佔比可望到達10％，2021年可望進一步攀升至15％，另一方面，電動車電池生產商預計持續投資和擴產，以滿足強勁需求。張仲平強調，近期電池原料鈷、鎳、鋰的使用量紛紛創下新高，年增分別達到67％、88％、96％，更進一步帶動倫敦LME鎳價創下近期新高。

目前已有多數國家陸續將電動車產業列為發展重點，如大陸11月公布中國新能源汽車產業發展計畫（2021～2035年），預期2025年新能源汽車新車銷量的滲透率能達到20％、2035年為50％的發展目標，目前2019年滲透率僅為4.2％，預計若順利達標，2025年新能源汽車銷量將達到500萬輛，年複合增長率高達40％，顯示產業成長前景巨大，相關投資商機皆可留意。

(工商 )