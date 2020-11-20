香港今(20)日新增26宗新冠肺炎確診個案，多數為本地感染，令人擔憂的是其中不明來源案例增加，專家認為，目前時節進入冬季，無法掌控的感染源可能引爆第4波疫情，港府衛生當局考慮進一步收緊防疫措施，包括部份學校停課、減少群聚與在家工作等。

綜合港媒《星島日報》、《香港01》報導，香港食物及衛生局局長陳肇始表示，本港今日新增26宗新冠肺炎確診個案，當中21宗屬本地感染。其中10宗來自「跳舞群組」，尤其是有7宗源頭不明的地本地個案，且來自不同區域，傳播情況令人憂慮。

陳肇始表示，初步確診有超過30宗，而民政事務局正考慮是收緊派對場所規定，下周起部分小學生將暫停面授課堂2周，幼稚園與幼兒中心同步施行，有病徵士、的士司機及老人院職工，3類群組人士需接受檢測，可能再收緊社交距離措施，若疫情持續惡化，無可避免要再關閉列管場所。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，目前第4波疫情似乎已開始，本波疫情據信是由尼泊爾輸入，與前3波一樣由外地輸入，反映邊境防疫控制方面有漏洞。

至於香港與新加坡旅遊氣泡原定11月22日啟航，被問到近日本港疫情已爆發第4波，會否對氣泡旅遊有影響。陳肇始表示，旅遊氣泡安排，雙方設有溶斷機制，會按相關機制處理。

(中時新聞網)