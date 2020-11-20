接送7歲以下幼兒，不受臨停3分鐘限制。（本報資料照）

立法院今年三讀通過修正「道路交通管理處罰條例」第55條，放寬接送未滿7歲之兒童上、下車者，臨時停車不受3分鐘之限制。交通部路政司表示，已配合完成修正子法「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」及施行前準備，自12月1日起施行。

路政司副司長張舜清指出，法規修正後比照接送行動不便人士，讓接送未滿7歲兒童上、下車者，臨時停車不受3分鐘限制。為減少執法爭議，交通部已與內政部警政署共同制訂執法認定原則，例如計算僅限於接送期間，不包含等待時間。

張舜卿強調，紅線維持禁止臨時停車，到黃線臨時停車並進行接送，才有不受3分鐘時間限制。

不過，警方也有行政裁量權，例如在紅線臨時停車接送兒童上下車，但沒有妨礙其他人車通行，可視個案免罰。

立院修正「道路交通管理處罰條例」第55條，加重汽車裝載貨物脫落、掉落及裝載危險物品未依規定車道行駛的處罰，也將於12月1日起上路。

張舜清說，修正重點主要為提高罰鍰上限由9000元提高至1萬8000元。配合本次修法，交通部公路總局製作了「車輛安全裝載貨物指引手冊」，以10種常見的散落物態樣並對應車型案例，搭配圖文說明、對照表及叮嚀方式編定，讓貨車駕駛人更加清楚知道如何穩妥裝載貨物，提高貨物運送人員及駕駛人對於貨物的裝載固定、捆綁方式應有的基本知識及安全駕駛的觀念。

交通部製作「車輛安全裝載貨物指引手冊」，提醒貨車駕駛如何穩妥裝載貨物。（交通部提供／陳祐誠傳真）

交通部製作「車輛安全裝載貨物指引手冊」，提醒貨車駕駛如何穩妥裝載貨物。（交通部提供／陳祐誠傳真）

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