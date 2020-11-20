有網友表示２噸的烤窯怎麼可能用搬的，一定是用堆高機等機具，調閱監視器一定很好找，也有人說，浩克偷的嗎？力氣也太大。(翻攝臉書「二林人的大小事」／吳建輝彰化傳真)

昨天臉書「二林人的大小事」，有一名網友在臉書分享，表示朋友的重達２噸烤窯，在興華國小附近被偷走已經報警，引發網友熱議，表示２噸的烤窯怎麼可能用搬的，一定是用堆高機等機具，調閱監視器一定很好找。警方表示，經調閱監視器發現，烤窯是被屋主移走，原因是烤窯業者搬家後催勸對方移走不聽，才用吊車搬走，目前雙方各說各話，由警方介入調查中。

經營行動披薩車的莊姓業者，今年初花了9萬多元，請專業的師傅訂製了這座行動烤窯，耗時1個多月時間打造，今年2月收到窯體之後，需靜置半年陰乾才能使用，上周有買家想買，返回租屋處，才發現烤窯不翼而飛，才緊急報警。

莊姓業者妻子表示，烤窯的市價平均大概1、20萬，像是被偷走這種大小的烤窯，至少就有2噸以上，沒有堆高機或大型機具，是絕對搬不走的，以為放在這邊很安全，但沒想到還是被搬走，希望小偷看到可以趕緊歸還，只希望窯體沒有受傷。

警方表示，調閱相關監視器後，通知陳姓屋主到案說明，屋主表示，今年3月莊姓業者搬離租屋處，他因為要出租給別人，多次通知業者移除烤窯未果，因此上周請來吊車，將烤窯移到台中沙鹿住處，但未通知莊姓業者；因雙方各說各話，警方目前正全力偵辦中。

(中時 )