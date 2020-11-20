仁武產業園區19日動工，綠媒報導，國民黨多位議員沒坐到第一排，憤而離席。主辦的高巿府經發局長廖泰翔20日在巿議會「石化管線管理專案報告」回應，就他自己所知，以及他去回應媒體，並沒有這樣子的事。

專案報告開始，國民黨議員曾俊傑、李雅靜、邱于軒、李雅芬、陳玫娟、陳若翠、宋立彬、陳美雅穿黑襯衫，沉重抗議言論自由已死、新聞自由已死、民主自由已死。另提醒高雄巿政府，6年前731氣爆案件造成32死，不要再發生。

曾俊傑說，仁武產業園區19日動土，廠商投資、增加就業機會，好的政策，不分黨派會支持。但很遺憾，議長曾麗燕昨帶著議員從主持人面前經過，現場不僅連議長是誰都不知道，甚至引導也沒有，一群人找不到位置可以坐。

講來很「歹勢」，本來去是要支持的，曾俊傑說，去了，沒位置也就算了，想說人來，意思已經到了，就離開。但晚上卻有新聞報導，說他們是因為沒有坐到第一排，才憤而離席，請經發局澄清，不要對他們「洗臉」洗兩次。

對於媒體報導，藍營議員是因為沒坐到第一排才離開，經發局長廖泰翔坦承，就他自己所知，以及他去回應媒體，並沒有這樣子的事。宋立彬追問「我們到現場有沒有說要坐第一排？」廖泰翔再度重申，就他所知並沒有。

曾俊傑指出，昨動土，主持人還要大家掃瞄條碼，加入邁邁粉絲團，明明是動土，怎麼搞得好像粉絲會，公私不分。廖泰翔強調，就他自己所知，及經發局對外發言內容，並沒有說議員因為沒有搶到第一排或搖滾區而離席。

宋立彬問，這則新聞發出來是不是假新聞、是不是錯誤訊息？廖泰翔回答，他必須要說，跟他當時知道的現況不一樣。被問要不要澄清報導與事實不符？廖泰翔再次重申，就他所知與對外說明，並沒這樣子的事。

(中時 )