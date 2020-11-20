各種過敏、慢性病，其實就是寒氣沒有即刻排除而且一直壓抑，越壓抑，全身的臟腑經絡不通，在這種狀態下看似熱（急慢性發炎），其實病根還是寒。

很多醫生會說病人是「燥熱體質」，但我認為天底下沒有「燥熱體質」這回事。人是恆溫動物，一定要維持基礎體溫，才能在這樣的平衡態好好生活下去。為了維持這個平衡態，我們必須作很多努力，只要吃低於體溫的食物，或一時貪涼，身體就必須耗費更大的能量，來把這些負質排空、釋放出去，所以我們反對寒涼，絕對不能吃生冷。

我們不吃生冷，不吹冷氣，也活得好好的；我的病人，還有看我文章的人，照這樣做的人很多，也活得好好的，而且解決了許多健康問題。因為我的文章很多是病人治療以後的報告，我發的文章底下也有很多他們的回應，所以這些都是真實案例，不可能套招。

怕熱的人寒氣重，能流汗倒還好，最糟的是，極怕熱又沒機會或根本不會自然流汗，這寒氣嚴重閉鬱的人，不僅得成天冷氣加風扇直灌，更是無冰不歡，還自認是「熱性體質」。請問你能自體發熱嗎？天底下沒有「熱性體質」，這個「熱」只是生理準病態反應尚未潰堤的某個淤塞現象，是體表乃至體內寒鬱化熱所致。

花蓮有位研究生，背後長膿，排癰毒，排了一千CC有餘。那種瘡毒、膿毒，也是寒氣沒有排乾淨，最後呈現發炎狀態。發炎有兩種，一是急性正在排，紅腫熱痛，看起來就是要用消炎藥、清熱解毒藥，這是急性發炎。有的比較緩和，可是寒毒若沒有清乾淨，就在體內慢慢醞釀，形成慢性發炎，很多人其實都處在這種慢性發炎狀態，若遇到適當時機，就再度發作，甚至惡化成急性態。

這研究生是早產兒，從小西藥餵養長大，本身還有很多情緒，都用這種瘡毒、瘡瘍的方式排，他並非熱性體質呀，其實就是寒爆了！如果誤以為他排這種熱毒就是很熱的人，而一直使用涼藥，那就毀了，最後可能整個氣機停滯、根本走不動。

過用寒涼，病根凍結，根本無力轉圜

剛出來當醫生時，印象很深刻，有個青少年好可憐，滿臉都是痘子，而且是很毒的痘，加上惡性便秘，藥都用得好重，大黃、芒硝拚命用，通常一包科學中藥粉十二克，他用到快廿克也沒有用。這時候就一定要用點補陽的藥，因為他的機體可能長期都用這種涼瀉的方式，已然虛弱。他有些痘子已經硬了，沒有辦法化膿，這要溫化，才推得動。所以「溫」是很重要的根治方法。

前幾年有個病人，高中生準備考大學，也是滿臉痘子。男生的腎氣可以發育至廿四歲達到頂點，女生是廿一歲。他才十六、七歲，還是陽氣非常旺的時候，所以身體會利用這個年齡階段，來排體內的陳寒，比如說以前吃的冰、打的西藥等。加上他考試壓力大，又是滿臉痘子，我也沒辦法馬上醫好他，還是要一個流程。

要快速處理也行，只消服用清熱表散的藥，有可能快速解除表面症狀，但如此做只是暫時清除淤積的垃圾，底下的陳寒就只能姑且擱置。

年輕人常見的痤瘡，有些雖兼有肝鬱，但絕大多數還是寒鬱化熱，毛囊皮脂腺堵塞，油脂排不出來。根結在寒，瘀熱只是表象，光清熱解毒，肯定無法根治。

尤其國高中階段，陽氣熾盛，寒毒鬱熱排放更是熾烈，此際若治不得法，徒然壓制底層欲發之寒氣，只怕日後後果難料。如果年輕人過去生活史正常，無濫用藥物病史，排表淺寒氣的速度很快，寒毒藉青春期陽旺的氣而發，可要排陳寒就需要相當時日。

若從排寒治，需要耐心，絕非吃幾次藥即癒，需要流程，時間長短不一。

遵十二字箴言，「注意生活細節，每日泡腳發汗」，你就有救。不是不報，只是時間未到。

絕不能走捷徑，沒有那個藥吃了立刻好這回事，類固醇最快，那能碰嗎？自己種的果自己解消，就這樣。

作者簡介/李璧如中醫師，中國上海中醫藥大學基礎醫學院碩士，建中堂中醫診所醫師。（編輯梁惠明）

《病從排寒解2 排寒實踐與突破》書封。(圖/三采文化提供)

(中時新聞網)