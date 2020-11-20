港股19日結束連升走勢挫187點後，20日及時反彈，但市場擔心新冠疫情第四波爆發，限制大盤升幅。

恒指20日開盤漲49點，報26,406點，早盤曾跌43點，見26,313點全日低，10日線（約26,302）附近有撐，大盤掉頭回升，最多倒升207點，見26,564點全日高，中午升92點。午後在上午波幅內走，恒指收盤升94點或0.36％，報26,451點。

本周恒指升294點。

國企指數收報10,553點，跌2點或0.02％，房產股及中資金融股走跌；恒生科指收報7,997點，升94點或1.2％，八千關得而復失。

大盤全日成交1,326.4億港元。

重磅科技股回勇，騰訊升2.6％，報588港元，成交居首有97.01億港元。近期走弱的阿里反彈3.2％，居成交金額榜第二位。

藥明生物臨時代號升5.6％，藍籌中表現最好。中港地產股普跌，中海外挫3.8％，為表現最差藍籌。

(工商 )