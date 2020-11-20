鼓術團部分大鼓破損亟待更換。(曹婷婷攝)

全校師生欣賞鼓術團精彩演出。(曹婷婷攝)

德高國小鼓術團參加全市傳統藝術比賽10連霸，今天在校內帶來精彩表演。(曹婷婷攝)

台南市東區德高國小鼓術團日前參加全市傳統藝術比賽，拿下特優佳績，同時締造10連霸傲人紀錄。迎接10連霸，鼓術團今天在校內表演，鼓聲隆隆、氣勢萬鈞讓觀賞的大小朋友深感震撼，難能可貴的是，鼓術團部分大鼓破損亟待更換，仍無損學生比賽和表演氣勢，校長劉裕承也將向上級及各界爭取經費處理，讓鼓術團更能如虎添翼。

德高國小鼓術團今天上午在校內演出，全校師生、前任校長，目前擔任復興國小校長的陳茂盛、西門國小主任蔡文都回娘家見證榮耀時刻，特別回校傳承技藝的學長姐張世諭、莊旻宸也下場一起打鼓。剛好鼓術團也開始準備招生，對象為二至四年級，不少學生對於打鼓都躍躍欲試。

德高國小鼓術團於民國89年成立「教師團」，91年成立「師生團」；96年蛻變為傳統藝術學生團。目前團員從二到六年級都有，參加學生不必繳學費，而是由學校自籌經費提供小朋友多元學習，榮譽會長陳明益定期捐助大力支持也是關鍵。

鼓術團目前外聘「十鼓擊樂團」專職教師徐惠珍擔任技術指導，校內老師張瓊慧、黃文博老師協助訓練。校長劉裕承表示，鼓術團成軍以來，在歷任校長和師長悉心指導下，從100年至108年連續9年獲得台南市傳統藝術比賽鼓術組優等，今年他接任，也如願帶領鼓術團拿下10年優勝的10連霸目標。

11月中旬比賽前夕，德高國小鼓術團也獲邀多場演出，如文化局辦理「驛藝生輝追雲去」紀念台南火車站120週年歷史文化的系列活動開場表演。但比賽前，剛好六年級畢業旅行，8名成員無法參加重要團練，也為能否10連霸增添變數，但這些小朋友即使畢旅也不忘練習，最終團隊獲得特優，一舉達標並再創顛峰。

劉裕承說，德高鼓術團也開始準備招生，對象為二至四年級，歡迎有興趣的孩子來參加。劉裕承表示，將來不論連霸佳績是否一定能延續，但德高國小對鼓術團的發展一定會更加重視，他也提到，目前鼓術團大鼓有些已破損亟待更換，這是他責無旁貸的任務，將會積極向上級及各界爭取經費處理。

(中時 )