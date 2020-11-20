◎市售米包裝標示9號米？ 農委會：內容物不實可開罰

日前有部分市售包裝米標示為「9號米」、「16號米」，恐使消費者誤解為台稉9號、台南16號米等品種，但其內容物卻為非該品種，農委會表示，類似此類恐誤導消費者標示，內容物卻為非該品種，將可依違反糧食標示辦法開罰。

◎中天集體失業 柯P：糟糕！要趕快通知勞動局

中天新聞台換照未過關，不僅各界譁然，台內主播與員工對於即將「被失業」瀰漫著不捨，中天主播戴立綱表示，「過年將至，看著許多年輕的同事，他們上有老下有小，還有的人有房貸，怎麼過年哪？」對此，台北市長柯文哲受訪時表示，「應該要請勞動局啟動大量員工離職。」柯文哲說，「中天現在有多少員工？」

◎健保費率卡關 政院：已備撥補因應方案

全民健康保險會今天討論健保費率問題，但因政府撥補比例等因素卡關，擬下周五再議。政院人士今天表示，有關撥補比例，政院已有不同因應方案，但要尊重委員會的意見，目前不便表示意見。

◎迎耶誕 中衛口罩先變色展現時尚風

讓許多口罩迷引頸期盼的CSD中衛耶誕節雪花口罩，終於上市了！延續去年雪花球魔幻神秘風格，今年「緋紅雪花」耶誕口罩以酒紅色為基調，大玩時尚「Tone on Tone同色系搭配法則」。緋紅布面上，飄落著不同明度和亮度的同色系雪花，若隱若現，呈現出低調奢華的時尚感。即使在非耶誕季節配戴，也毫無過季感。

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(中時新聞網)