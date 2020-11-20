林智勝特地到馬賽國小找陳鈺茹幫她圓夢。（林智勝臉書粉絲團）

中信兄弟球星林智勝是今年原棒協的理事長，在台東舉辦的關懷盃是年度盛事，中職眾多球星都會到花東共襄盛舉，昨日第一天宜蘭馬賽國小的萌妹隊長陳鈺茹向媒體說他最想在關懷盃看到林智勝，智勝雖然腳受傷，還是起了大早看馬賽國小的比賽，也幫小朋友圓夢，他在臉書PO出和陳鈺茹的合照，有趣地寫下智勝歐巴來幫大家完成願望了。

陳鈺茹是宜蘭馬賽國小的隊長，她會加入棒球隊也是好友蘭昕芮拉著一起進隊的，蘭昕芮最喜歡的球員是林智勝，她跟陳鈺茹說好要一起找林智勝簽名，昨日媒體報導後林智勝看到新聞，今日一早就現身卑南國中球場要來找兩人。

不過好笑的是蘭昕芮一敲安打上壘後就發現林智勝來了，但她當時在壘上，其他隊友都衝向林智勝握手、要簽名，最想看到林智勝的人反而留在場上，「我敲安打後看到他，超興奮的，想說他怎麼會來？是來看陳鈺茹的嗎？」隨後陳鈺茹上場打擊，在林智勝的加持下也敲出安打，有1分打點。

結束後蘭昕芮和陳鈺茹都順利要到林智勝的合照、簽名，林智勝則在臉書粉絲團PO出合照，「來啦！智勝一早就去找妹妹，也幫她簽名完成她的心願啦！只有在關懷盃的時候快許願，智勝歐巴都會儘量完成小朋友們的願望喔！」

馬賽國小的隊友看到陳鈺如出現在林智勝的臉書上都發出「哇賽」的驚呼聲，隊友還趁機說想要見高國輝、王建民，希望能趁機圓夢。

馬賽國小陳鈺茹、蘭昕芮拿到林智勝簽名，非常開心。（鄧心瑜攝）

(中時 )