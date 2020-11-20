有著雲霧故鄉之稱的霧台鄉，擁有獨特環境優勢及豐富人文資源，為保護友善環境的生產地景與發揚傳統農耕的人地特質，農糧署特別選定作為全國第一個有機鄉示範地，經過半年努力，已有11戶送出有機驗證申請書，可望打造全國最美有機鄉。

農糧署南區分署與屏東科技大學合作，近期入鄉盤點農業資源、蒐集耆老傳統農業智慧與知識紀錄，更引進專業師資辦理有機農業經營管理課程，並陪伴農民進行有機驗證申請，期待在產官學合作協力，以永續循環概念形塑霧臺有機品牌。

農糧署副署長姚志旺說，霧台鄉沒有工業汙染，加上鄉民注重生態環境保育，傳統農業幾乎不使用農藥、化肥，相當適合發展有機農業；只是有機農作不好推廣，因此農糧署訂定各項協助措施輔導，包括透過補助溫網室設施、農機具、有機驗證費用及有機肥料補助，期盼有更多人加入。

長期陪伴部落的屏科大教授陳美惠認為，生態旅遊、林下經濟及有機農業，是3種振興山村的國際潮流趨勢，霧台鄉擁有得天獨厚優勢，後勢看好。

霧台有機鄉產銷班第一班班長杜俊文說，過去耕作技術都是聽老人家口述，但都不知緣由，透過有機課程，更有理論基礎與根據，瞭解自身耕作的田地與作物；部落頭目包基成也提到，農作真正的博士就是部落老人家，有關鍵性的耆老、公私部門與學界投入，讓霧台有機鄉的發展更有機會。

(中時 )