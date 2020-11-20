還記得當年的股王宏達電嗎？最高曾漲至1300元，但目前最新收盤價只剩30.45元，不過，還是有人堅持信念繼續投資，有網友表示，他爸爸從2016年3月開始，每個月都買3張宏達電，直到現在爸爸還是堅信不移，認為總有一天一定會漲到至少500元，而且四年下來，也已經砸了好多錢，讓他相當無奈。

原PO在PTT板上發文，小時候聽家人說宏達電是台灣之光，從2016年3月開始，家裡每個月都會買3張宏達電一直到現在，爸爸一直說總有一天宏達電一定會漲到至少500元，到現在他還是堅信不移，我該怎麼說服我爸爸，而且四年下來，也已經砸了好多錢了。原PO透露，會這樣問大家，是因為有一名同事分享，她用50元買了5張生技股合一，分別在300多元後賣掉大賺一筆，反觀自己的家，因此詢問大家，該如何說服他呢？

貼文一出後，許多網友紛紛一面倒表示，「睡吧，夢裡什麼都有、」、「不想醒就讓你爸繼續睡」、「現在看手機市場也知道宏達電目前很慘」、「你看誰還在用HTC」、「停損點都不會，不要玩股票好嗎」、「號稱台灣之光的，看看幾個能有好下場？」、「你爸這叫買信仰，說不會賺根本勸不動他，所以...自求多福」、「放心還沒到谷底」、「有機會，等台股破30萬的時候」。

宏達電股價曾在2011年衝上1300元的天價，躍居股王寶座，當時的市值達到1.06兆元。王雪紅當初創辦HTC，一度被稱為「台灣之光」，2013年出現上市後的首度虧損，股價也從頂點爆跌，而今年第三季財報日前出爐，單季每股虧損1.7元，已是宏達電連續第10季虧損，累計前3季每股虧損5.98元，今（20）日收盤價為30.45元。

(中時新聞網)