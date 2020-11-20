美股隔夜全面收漲，然周五道瓊指期跌0.7%，那指期跌0.06%，抑制港股午後在窄幅的漲勢。

周五香港恆生指數收漲94.57點或+0.36%，為26451.54點。國企股(H股)收跌2.01點或-0.02%，為10553.35點。今日總成交金額為1073.6億港元。

市場正在衡量歐美疫情惡化情形，以及疫苗開發和美國國會兩黨進行刺激方案協商的正面消息。

恆生科技指數仍走高1.19%。美團、阿里升逾3%，騰訊升2.6%，小米漲1.4%。

網易漲5.7%。網易昨日公布第三季財報，淨收入年增27.5%。

汽車股漲3.18%，為恆指表現最好的板塊。長城汽車、雅迪、廣汽、比亞迪分別上漲9.5%、8.2%、6.5%、5.9%。

華晨中國漲8.25%。中國法院正式審理債權人對華晨汽車的破產重整申請，該公司順利走進破產程序。

華潤啤酒漲2.6%。公司旗下華潤雪花啤酒今年首九個月高檔次啤酒銷售量年增7%，公司淨利潤為38億人民幣。

擔憂香港本地疫情，本地股收跌。領展房產跌2.1%，九龍倉置業跌3.5%，太古地產跌0.8%，國泰航空跌3.1%，歐舒丹跌3.7%。

(時報資訊)