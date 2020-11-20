多肉植物近年來相當熱門，許多休閒農場也推動了手工DIY造型盆栽，引來許多親子熱烈參與。（姜霏攝）

桃園休閒農場多元豐富，每個農場都具有不同的特色及亮點，全市共有18家休閒農場對外營業，而另外有8家目前正在更新及規畫，不僅讓桃園市民在忙碌之餘還能到農場娛樂，同時也增加外縣市的民眾前往桃園的意願。

休閒農業科長林坤德提到，目前取得籌設許可的休閒農場共有49家，其中以合法許德登記證的共有26家，已開放營業的為18家，另外8家目前仍屬持續更新及規畫的階段。林坤德說，桃園市長鄭文燦2015年時發現桃市沒有任何一家休閒農場，當時並宣誓要成立10家，而2017年時觀音蓮花休閒園區正式成立，帶動了桃園休閒農場的氣氛與熱潮。

林坤德說，每一家休閒農場的特色與亮點都不一樣，碰到的難處也不盡相同，但是普遍遇到的困難點就是客源，今年剛好遇到疫情的關係，全國都在推動國內旅遊，休閒農場也越來越受重視，為了讓更多民眾熟悉各地的休閒農場，桃園市府也不斷舉辦各種節慶、活動，串連周邊的休閒農場，例如花彩節、蓮花季、彩芋季等，而近期推動的仙草花節更串連了11個休閒農場，帶動整個地區的觀光產業。

國內旅遊越來越熱門也讓休閒農場活絡起來，以今年蓮花季為例，整體營業額成長約3至5成，蓮花園休閒農業區的農場業者有推出各式農事體驗活動，如「林家古厝休閒農場」人文藝術與自然生態景觀、「蓮荷園休閒農場」體驗乘坐大王蓮、「大田蓮花園」剝蓮子體驗、「向陽農場」向日葵主題農場，業者也會將活動放到網路上販售，增加場區的曝光度。

(中時 )