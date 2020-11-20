高雄仁武產業園區動工，帶旺周邊房市看漲。（台灣房屋提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄仁武產業園區19日甫動土，就捎來好消息。高市經發局透露，已有150多家廠商表達高度進駐意願，不乏電子、航太、智慧物流、精密機械等業者。據台灣房屋集團統計，近3年仁武房價悄悄漲幅逾4％，預期未來勢必價、量上揚。

經發局指出，仁武產業園區將結合北高雄研發優勢，以及南高雄海、空雙港資源，在與環境共生、低耗能低汙染前提下，成為新興高科技產業聚落。完工後，預估創造242億元年產值、提供6300個就業機會，帶動產業升級轉型。

經發局透露，前天起有30多家業者致電詢問進駐方式，累計150餘家廠商有意進駐；預計明年中旬辦理預登記招商說明會，歡迎有興趣業者，可先洽招商處，等到本月底投資高雄事務所成立後，將設專線連繫、服務業者。

仁武產業園區帶動人力需求，對周邊房市挹注為一大利多。台灣房屋集團趨勢中心發言人張旭嵐分析，3年來仁武住宅大樓、透天住宅房價表現，住宅大樓漲幅4％，每坪均價約16.7萬；透天住宅總價從2018年的1424萬，今年漲3％，平均總價為1577萬。

台灣房屋仁武7＋1工商加盟店長黃明智提到，仁武工業走向低汙染發展型態，周邊產業鏈也將進駐，帶動工業地、廠房需求增加，從大寮和發產業園區開發後，工業地漲幅約15％來看，仁武工業地每坪單價約16至20萬，未來漲幅有望上看20％。

(中時 )