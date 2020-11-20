台灣民眾愛心不落人後，許多家長更是從小就培養孩子能樂於付出與給予，位於台中市的張秀菊基金會於日前推出「愛心滿分，認養撲滿送咖啡」活動，民眾只要上臉書(facebook)參與貼文活動，並認養基金會藍色Logo造型撲滿，且存滿零錢錢後回捐，即可獲得咖啡體驗券。

張秀菊基金會郭碧雲執行長表示，今年存錢筒以基金會的LOGO是由三張臉所構成，藍色象徵地球，黃色圓形代表孩童的笑臉，淺藍色三角形代表有稜有角的青少年，綠色方形象徵穩重的老人，三者一起和樂融融住在地球上。為了讓大家一看到這個LOGO的圖像，就聯想到張秀菊基金會，因此決定設計這款新的愛心存錢筒。

張秀菊基金會目前照顧約40位失家的兒童青少年，孩子們的年齡分布在7歲至18歲，正值學習的黃金時期，除了日常的照顧，基金會也期望他們能完成學業。由於缺乏家庭的支持，孩子們求學的所有費用，皆需要社會的投入，一點一滴累積成孩子們成長的能量。十六年來，張秀菊基金會從愛心小豬到愛心磚，現在將走進新的愛心撲滿，讓愛累積、層層堆疊，希望號召網友參與或邀請團體一起響應撲滿認養活動。

只要於臉書(facebook)活動貼文留言標註2位朋友，一起讓愛分享出去。或至逗點青少年公益商店認領撲滿。三個月內存滿愛心撲滿送回，即致贈美式咖啡2杯兌換券；六個月內存滿愛心撲滿送回，即致贈1杯美式咖啡券。

(中時 )