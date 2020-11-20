「2020年臺灣金融週」將於2020年11月23日盛大展開，為期一週。金管會20日指出，將與台灣金融總會聯合各金融周邊機構，於該週舉辦多場金融知識宣導活動，內容豐富多元有趣味，期望增進全民學習金融知識，提升全民金融素養。

金管會指出，此次相關活動均搭配金融知識，且透過有獎徵答、各式競賽活動等送出多樣獎金獎品，另有在地美食活動，在「金融知識宣導活動及講座」部份，金融總會將在11月28日於嘉義縣舉辦「2020年金融服務愛心公益嘉年華」，結合金融各業與嘉義縣在地商家熱鬧登場，現場並有金融知識宣導闖關、獎品摸彩與美食小吃等豐富活動；金融消費評議中心則在11月24日及11月25日在新北市舉辦「樂齡生活好聰明講座」，提醒民眾正確金融消費及樂齡理財觀念。

在「金融知識競賽活動」部份，證交所舉辦「校園證券投資智慧王」金融知識競賽活動，提升大專學生對證券市場的認識及投資理財正確觀念。

「金融知識有獎徵答活動」部份，期貨交易所為增進社會大眾對「英國富時100期貨」之認識，舉辦「富時100期貨福爾摩斯解謎有獎徵答」，依活動指示參加趣味答題活動，即可獲得抽獎機會；證交所為協助大眾充分了解指數投資證券商品特性及交易方式，舉辦「投資人ETN有獎徵答」，預計總中獎人次將高達2,850人。

另外，證交所等單位舉辦「年輕人投資風險宣導」答題好禮限時抽活動，有活潑有趣的網路闖關遊戲，每日皆可答題參加抽獎；金融總會舉辦「金總BINGO大挑戰」，透過賓果遊戲協助民眾建立正確投資理財觀念，並增進對金融周邊機構的了解，獎項豐富實用。

(工商 )