雄女遺失借用珍貴老照片風波越演越大，眼看出借人、台師大研究生黃彥傑不斷爆料且將提告，終於釋出誠意，主動提出數十萬元賠償金用於推廣高雄在地文史教育。黃男強調，此條件能活絡高雄文史教育，他欣然接受，但象徵懲罰的「1元」還是要收。

黃男去年7月將33張珍藏的日治時期「高雄高等女學校」老照片借給雄女做數位典藏，雄女付給黃男3300元取得數位檔授權費，雙方協議掃描之後歸還，但校方事後稱照片遺失，時隔一年仍無法交代去向。

雄女13日正式發出聲明致歉，校長林香吟15日也在官網上承認校方處理借用物態度、流程有瑕疵，正式向警方備案「遺失」，同時承諾成立調查小組及文物保存SOP機制。

黃男19日則透過律師擬訂「協議書」象徵性索賠1元，另要求雄女不得對外募款、需用學校自有存款或編列預算16.5萬元捐給「打狗文史再興會社」。雄女當天以「無存款及相關預算」拒絕，希望以「提供計畫案給文史團體」的模式代替賠償。黃男認為此舉只會衍生更多糾紛和疑慮而拒絕，原訂25日南下提告求償最高20萬元並提告「侵占」，強調不會和解。

據了解，雄女校長一度打算對簿公堂解決，但該事件擴大延燒，教育局私下多次關切，勸校方盡快平息風波。19日晚間雄女校長態度終於軟化，向黃男表示願意付出16.5萬元2倍以上的金額，投入未來連續3年得高雄文史教育及相關工作。

黃男認為雄女提出的最新賠償方案，對文史團體來說，較不會出現一次性大量提撥經費而導致無法妥善利用，對文史教育推展相當有利。他也不是得理不饒人，覺得誠意足夠，有意取消提告並和解。但目前僅得到雄女校長口頭承諾，詳細執行方式、金額及協議內容，必須雙方碰面、在律師見證下確認。

據了解，雄女不希望和解內容公開，但黃男主張適度公開雙方協議才是雄女真正負責的表現。黃男強調，協議內容定會納入「監督機制」，確保雄女後續執行不違約。

有網友質疑，雄女先備案遺失是企圖讓黃男提告刑事「侵占罪」不成。境心法律事務所律師劉嘉凱認為，「遺失」並不影響黃男提告及求償，檢方甚至可以主動分案調查，雄女更要積極舉證為何借用物會遺失、流向為何。黃男若真的「以刑逼民」勝算相當大，屆時雄女也會面臨更大壓力。

「我還是要拿一元！」黃男強調照片還是要找回來的原則不變，若未來發現照片外流到他人手上，導致必須提告、買回，費用雄女仍要負責。

(中時 )