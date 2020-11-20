一踏入飯店，立即被金光閃耀麋鹿及聖誕老公公紅色雪橇吸引。(香格里拉台南遠東國際大飯店提供／曹婷婷台南傳真)

香格里拉台南遠東國際大飯店今年以「童話耶誕節」為主題，20日晚間耶誕點燈。(香格里拉台南遠東國際大飯店提供／曹婷婷台南傳真)

疫情影響使得國際旅遊暫時都停擺，隨著耶誕腳步近，香格里拉台南遠東國際大飯店今年以「童話耶誕節」為主題，20日晚間耶誕點燈，點亮飯店成為台南熱門拍照打卡點！

愛與希望耶誕點燈儀式，今晚由飯店周麗華總經理與國內外賓客共同點亮台南市內最高聖誕樹。會中特別邀請鄭如砡老師與葉蓁蓁老師帶領直笛鋼琴樂團溫馨開場，以及台灣基督長老教會南門教會週末營位小朋友獻唱耶誕祝福樂曲，傳遞佳音給所有民眾。

2020年是充滿挑戰的一年，飯店公關經理卜怡筠表示，耶誕樹點燈儀式是飯店每年重要活動，透過簡單隆重儀式，表達感恩的心透過溫暖的樂曲將傳遞祝福的心意散播出去。同時，也讓因工作無法返鄉過節的國際賓客體驗台南濃厚人情味。

香格里拉台南遠東國際大飯店以「童話耶誕節」主題，將國外經典芭蕾舞劇中的胡桃鉗帶入飯店，每個身著各式繽紛服裝的胡桃鉗，圍繞著大廳高達6米耶誕樹，還有耶誕小屋，讓人仿如置身於歐洲耶誕過節氛圍！

一踏入飯店，立即被金光閃耀麋鹿及聖誕老公公紅色雪橇吸引，隨處可見盛開迎賓之聖誕紅及別樹一格之花藝，皆洋溢著熱鬧歡愉的紅色溫暖氣息，全家照就此溫馨留影；館內各餐廳也同時穿裝上聖誕裝飾，走到哪就拍到哪！

(中時 )