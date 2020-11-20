今年因為大環境影響，許多人都覺得過得不是很順，隨著2020來到尾聲，有哪些星座的運勢將會逆轉、好運降臨？運勢命理老師艾菲爾在粉絲團分享，以下4個星座在2020最後40天的運勢將會暴漲，工作感情都很順利，甚至會快速賺到一桶金！

▍第四名 白羊座

逆行在大白羊的火星已經在11/7恢復順行了，因此白羊終於可以大大的鬆一口氣，火星逆行期間的小人一個個都消失的無影無踪，財運正要上軌道，接下來的日子都能有金錢入袋，荷包滿滿。愛情方面，你會遇到一個你理想中的對象，他完全就是你向月老許願的條件，讓你有相見恨晚的感覺，主動出擊後，你們能快速進入熱戀期，是天作之合。

▍第三名 巨蟹座

金星進入你的偏財宮位及事業宮位，讓你的正偏財與工作運程不斷高升，一路順風順水，沒有困難與阻礙，在上司、同事、客戶間也是大受好評。金星加持偏財宮位，近期會有大筆獎金入袋，就連抽獎運也很旺，可以去小試身手。之前規劃的理財投資，近期也有不錯的回報，讓你信心大增，明年想要投入更多資金，利用錢滾錢讓自己快速存到一桶金。有旺盛的工作運與好財運，巨蟹的2020年將可迎來漂亮收尾。

▍第二名 天秤座

天秤座每天都能過得比前一天更好，不只是因為你天生樂觀，更是因為金星正在你的愛情宮位，讓你每天心花朵朵開，心情自然大好。之前的你總是遇人不淑，在年底你終於能有遇到好對象的運氣，能順利脫單；有伴者則是有結婚生子的可能。另外木星在你的事業宮位，讓你在工作上更加順利，還能迎來貴人相助，使你計劃好久的事終於順利實現，這種如虎添翼、如有神助的感覺，讓你終於感到2020還是有好消息的。

▍第一名 水瓶座

水瓶幸運滿滿、運勢徹底由黑翻紅，大吉星「木星」在12月馬上就要進入你的命宮了，這種天降甘霖般的好運，助你開始在各方面嶄露頭角，人生規劃越走越順，幾乎你想要的都能實現。特別是你始終堅持自己的價值觀與態度，不因旁人的閒言閒語而改變方向。這種勝券在握的好運，將在年底最後這段日子降臨，並且一路伴隨你到2021年，相信你一定可以得償所願、美夢成真。

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(中時新聞網)