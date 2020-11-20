桃園市網絡公益推廣協會因應水保局推動青年回留創新研究計畫，22日舉辦桃園農場團購踩線團，成功召募社區80位團購主，親身體驗大溪及觀音集貨點農場，獲得團購主們廣大的迴響，紛紛表示從沒想過中小型的農場這麼豐富。

桃園市網絡公益推廣協會祕書長李翠婷表示，這次特地開了兩台大巴士，帶領80位團購主一路參訪大溪及觀音的休閒農場，其中包括大溪添丁有機菇園、香草野園農場、龍潭芯耘有機米、觀音福田嚴耕有機農場以及向陽農場。活動內容以農場導覽及體驗為主，不僅有採菇、玉米筍體驗，還有食農DIY、風味餐、碾米體驗、與小雞互動及各式農產試吃攤，透過旅遊團來深度了解安心農產的耕種。

李翠婷說，這80位團購主都是在服務民眾，透過這次的參觀來了解青農的產品，有團購主告訴他說，以往都沒有去過中小型的農場，不知道原來青農這麼的辛苦，甚至破千萬貸款在經營，所有的青農都很有想法、理念，以往都是參訪大型農場，雖然大型農場多采多姿、內容豐富，但是中小型的農場更加重視內部的細節。

施姓團購主主要在幫助原住民部落銷售產品，這次參加踩線團，他才發現原來青農特別重視環境及植物上的種植、養殖，對於汙染也會清除得特別乾淨，尤其現在青年返回家鄉協助，讓他深感佩服，青農讓老一輩的努力沒有流失掉，反而轉型傳承。

(中時 )