大陸女星劉亦菲因空靈氣質和清秀精緻的臉蛋被稱為「神仙姐姐」，更是許多《神鵰俠侶》影迷心中唯一的小龍女，但她近日卻屢被捕捉到發胖崩壞照，加上她所演出的真人版《花木蘭》也票房慘澹，讓人懷疑女神是否走下神壇，然而日前有網友捕捉到野生劉亦菲，也意外曝光她的真實面貌。

該名網友在上海巧遇劉亦菲，懷著興奮激動的心情拍下女神的照片，只見劉亦菲坐在一盆植物後方，穿著LV牛仔外套，戴著墨鏡，低頭認真看手機，還因為太過入神咬著手指，一頭柔順的黑髮遮住了劉亦菲的半邊臉，但還是看得出她白皙到發光的好肌膚。

網友在上海捕獲野生劉亦菲。(圖/翻攝自微博)

網友忍不住激動地在文內讚嘆了11次好美，也透露劉亦菲當時應該是素顏沒錯，直誇劉亦菲本人又高又瘦，比鏡頭美一萬倍，「和鏡頭完全不一樣，真的驚為天人，白到發光，我的老天爺啊…這粉底估計要用特製的。」他不斷驚嘆劉亦菲的超高顏值，「頭、臉也好小啊，鼻子真的太好看啦…白到發光，像畫出來的一樣」。

網友激動誇劉亦菲11次好美。(圖/翻攝自微博)

事實上，劉亦菲時常曬出自拍照，能看得出她的白嫩好膚質，對於發福質疑，雖然劉亦菲沒正面回應，但卻勤上健身房，不時分享健身照片，直接用好身材來打臉酸民。

(中時新聞網)