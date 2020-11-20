全聯近日推出辣椒醬買一送一活動，內行人手腳快，已手刀搶購搬回家。（圖擷自我愛全聯-好物老實説）

全聯不時推出打到骨折的促銷方案，吸引一堆婆媽奮不顧身搶購，日前有人在網路曬出戰利品，大讚一款神級辣椒醬買1送1超優惠，立時引來羡慕的目光。對此夯貨情有獨鍾的人說，總算等到了，要手刀去囤貨，而日前才原價買到一罐的人，真的是捶心肝。

女網友日前在臉書「我愛全聯-好物老實説」透露，買到的鵝油辣椒一罐153元，而且買1送1大特價，PO文後馬上吸引婆媽熱議。有內行人分析，這罐辣椒一開始品嘗有辣感，然後就愈吃愈不太辣，但是很香、好吃。對愛吃辣的人算是小辣，但對不擅吃辣的人則是大辣，怎麼拿捏辣度，可依喜愛自行針斟。

有人詢問此辣椒醬如何超值料理？各家私房作法紛紛出籠，「拌麵、拌米粉、拌冬粉、拌飯都好用，水餃、雞肉、豬肉都可沾食」、「我吃水餃、煮關廟麵、炒肉都用這罐」、「不一定要吃辣才可以買，加入一咪咪菜色香氣完全提升，辣度夠香氣很棒、成分也單純」、「麻辣醬抹在煎蛋上超好吃，辣椒醬炒菜香氣十足」。

據了解，此款辣椒醬買一送一活動，從11月17日至12月3日，限期只有短短16天，但才開放幾天很快就受到注目，內行民眾早就開始掃購，搬回家囤貨了。更有行動派網友放話，「每天去全聯報到」、「超好吃已買N次了」、「阿母，快幫我+1」、「我要買我要買」。

(中時新聞網)