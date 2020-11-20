新北市立十三行博物館推出多語導覽服務，無論您是國語、英語、日語、臺語、阿美族語甚至是越南語、泰語、印尼語使用者，都能夠透過自己最熟悉的語言，認識臺灣史前文化。

▲十三行博物館提供東南亞語導覽服務。(圖/由業者提供)

十三行博物館不但擁有實力堅強的解說員及志工提供導覽服務，自108年起更建置了線上語音導覽系統，觀眾隨時可以將「虛擬解說員」帶著走，內容皆由專業語文老師翻譯、錄音，品質掛保證。只需要帶著您的智慧型手機，至服務台掃描QR Code或直接輸入https://reurl.cc/d5gzoD網址，選擇自己要收聽的語言之後，即可戴著耳機輕鬆地在館內及新北考古公園漫遊。

館方表示，今年度不但將線上語音導覽服務範圍延伸至新北考古公園，更首度加入了阿美族語線上導覽服務，系統上線前特別邀請阿美族鄉親以及在臺灣生活的東南亞新住民朋友搶先試聽、分享體驗心得。

▲透過泰語線上導覽，感受史前南島文化。(圖/由業者提供)

居住在八里區的阿美族人Iku Amit表示，生平第一次在博物館裡面聽到阿美族語導覽，內心感到十分激動，覺得自己更貼近了南島先民的靈魂。故鄉在泰國清萊的趙小姐，對於新北考古公園的干欄式建築特別有感覺，表示這種竹木結構的茅草頂家屋，在泰國北部很常見，加上泰語的導覽，感覺就像回到老家一樣親切！來自印尼日惹的博士生魏小姐也打趣地回應，現在因為疫情不能出國，來新北考古公園也能感受到南洋的氣息。

八里新住民關懷協會理事長，同時也是博物館越南語導覽志工武氏芳恆表示，來十三行除了可以透過線上語音導覽系統收聽東南亞語解說，還能預約越南語、泰語及印尼語志工親自為您服務，兩人以上就可成行！此外，針對時間有限的遊客，十三行也特別設計「博物館得來速」導覽服務，目前提供國語、臺語和英語讓觀眾選擇，20分鐘就能搞懂十三行的精華。

更多資訊請至十三行官網或粉絲專頁查詢。

(中時新聞網)