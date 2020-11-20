台中飯店業者搶攻跨年派對再創新話題！受到疫情鎖國的影響，國人短時間內出不了國門，「好想出國喔！」裕元花園酒店聽見了大家的心聲，推出「Get Ready to Fly」航空跨年主題派對，入場費每位1,280元起，再贈送「裕元航空過夜包」。現場有熱力四射的行李舞蹈表演、狂歡LIVE BAND外，還有特技雜耍等節目，並可享用五星主廚自助吧及特調飲品。

裕元花園酒店結合時下最夯的「偽出國」，打造宛如親臨機場一般的派對空間，酒店更以機票作為入場票設計，須攜帶護照或護照影本並持有入場票通過安檢門，擬真出國實感。派對站票價格每位1,280元，亦有座票價格每位1,580元，座位有限，售完為止。憑票還能兌換神秘小禮「裕元航空過夜包」，裡面搭配酒店同款盥洗用品組，讓民眾擁有「搭乘飛機」的滿足感外，還能做為旅行盥洗包使用。

裕元花園酒店市場行銷部總監方雅玉表示，派對上以熱浪搖擺的LIVE BAND貫穿全場外，還有精彩特色的舞蹈表演及令人驚呼連連的特技雜耍；此外，還可享用五星主廚點心自助吧及狂歡特調飲品，最適合與三五好友一同狂歡。

方雅玉表示，今年受到疫情的影響，許多國外行程皆取消，許多民眾懷念搭乘飛機的感覺，因此，酒店特別推出主題派對，希望可以讓久未搭機的民眾有一場難忘的跨年體驗，一起迎向嶄新的2021年！

(工商 )