安平亞果遊艇嘉年華登場，亞果遊艇集團董事長侯佑霖（左三）與台灣港務公司董事長李賢義（右三）一起合影，今年提供民眾低價登艇體驗機會。（程炳璋攝

安平亞果遊艇嘉年華會二十二日連三天登場，民眾有機會低價體驗登艇。（程炳璋攝）

安平的亞果遊艇碼頭3年前取得開發資格，環差評估直到今年才過關，悅榕集團20日舉行動土，打造會員中心與vila旅館，亞果遊艇城全區預估可望在2025年以前完工啟用。

安平遊艇碼頭由亞果遊艇集團在3年前得標，集團花下數十億元打造全台最大遊艇城，引進國際級飯店經營品牌集團，藉由嘉年華活動呈現台灣未來的遊艇藍圖。

台灣港務公司董事長李賢義表示，今年民眾因為新冠肺炎疫情無法出國，卻意外發掘台灣的「藍色公路」觀光產業，遊艇碼頭未來興建賣場、vila後，台南的旅遊產業會更發達。

亞果遊艇集團董事長侯佑霖表示，台灣是遊艇製造王國，海洋休憩活動卻不如其他國家，打造遊艇城是要民眾體驗，海洋休憩生活並非遙不可及，民眾可物超所值的體驗帆船、低價搭乘遊艇出遊。

遊艇嘉年華活動20日登場，連續3天舉辦，因為明年園區將大興土木成為施工區，嘉年華活動勢必停辦，今年擴大舉行。

園區內有總價值超過6億元的50多艘遊艇可供參觀，包括亞洲知名的辛普森集團兩艘快艇「極光之星」、「玫瑰天空」。

遊艇嘉年華園區內除了不間斷的表演，還會有伊林名模與民眾拍照，開放約10艘船給民眾上船參觀

第1天是專屬會員日，一般民眾在周末假期兩天可進場，每人入園費僅150元，登艇每人450元，出航每人900元。

(中時 )