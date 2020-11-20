20日櫃買董監事會通過威健等5家公司上櫃案 17:252020/11/20 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心20日表示，20日下午召開第9屆第29次董事、監察人聯席會議，會中通過威健公司（6661）、台灣微創醫療器材公司（6767）、全宇昕科技公司（6651）、亨泰光學公司（6747）、及博晟生醫公司（6733）等5家股票上櫃申請案。 (工商 ) #威健 #博晟生醫 #公司 #櫃買 #董監事會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞昕進軍台中 挑戰年推案百億 04:102020/11/20 產業．科技 電感類股新兵 臺慶科EPS超越奇力新 10:162020/11/20 財經 南檢破獲大型保育動盜賣集團 幸運救出19種罕見保育動物 10:472020/11/20 社會 懶理「天王嫂訓練班」八卦 郭富城帶愛妻上街互動洩感情真相 15:532020/11/20 娛樂 下周連三場主題業績發表會 宇智等9家上櫃公司登場 15:522020/11/20 財經 十四五拚內需 中概股閃金光 04:102020/11/20 證券．權證 創業家併松果購物 邁向集團化 04:102020/11/20 產業．科技 亞果遊艇嘉年華登場 8億遊艇和超跑齊聚台南安平港 15:402020/11/20 財經 央行盯炒匯以來 外資反向ETF大賣47萬張 04:102020/11/20 財經要聞 7檔調整交易方法 強弱互見 04:102020/11/20 證券．權證 財經熱門新聞 疫苗競賽美國跑贏了？陸手上還有3張牌 - 財經 到頂了？2020版擦鞋童來了 台股赫見5大驚悚敗象 - 財經 不是陸品牌、特斯拉 大陸最暢銷電動車竟是美百年車廠 - 財經 不瘋搶半導體 謝金河：大咖認錯了 回頭買「金城武 」 - 財經 大陸製造業將被印越取代？學者投書日媒：只是假象別信唱衰 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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