櫃買中心20日表示，20日下午召開第9屆第29次董事、監察人聯席會議，會中通過威健公司（6661）、台灣微創醫療器材公司（6767）、全宇昕科技公司（6651）、亨泰光學公司（6747）、及博晟生醫公司（6733）等5家股票上櫃申請案。

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