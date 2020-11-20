網美最愛品牌日系時尚品牌coen新品全面8折起。（柯宗緯翻攝）

各家百貨周年慶進入結束前最後倒數衝刺階段，高雄大立百貨為期25天的超狂周年慶也進入尾聲，但優惠活動不間斷，準備周年慶尾聲再趁勝追擊，祭出超高的消費回饋!即日起~11／22(日)化妝品、SPA、內睡衣滿2000送200、全館百貨服飾滿3000送400，內睡衣品牌更加碼當日滿5000加贈100。

另外各品牌也推出了多項超殺優惠活動，日系時尚品牌coen新品全面8折起、女孩們的粉紅購物天堂6IXTY8IGHT推出精選內衣398元起，再享買三送一，除了購物優惠外，超市及餐飲也推出精選商品買一送一及套餐推出最低75折優惠，如勝博殿廣島牡蠣雙人套餐以及淥米薾法式超值套餐等多項優惠餐點，大立百貨副總張銘池表示，周年慶期間人流成長超過2成，預計業績可以順利達標。

大立百貨周年慶即日起~11／22日火熱展開，除了商品劵的消費回饋外，亦可兌換館內來店禮，刷大立聯名卡消費滿千元即可兌換上班族好夥伴「彼得兔玻璃保鮮盒提袋組」，限量好禮送完為止。

(中時 )