前總統府資政趙守博將在21日，於政大綜合院館國際會議廳，舉辦最近完成的兩本新著《21世紀台灣的問題與對策－我的國是建言暨國家社會重要問題之我見我思》及《世界童軍運動之理論、實際與體驗》的新書發表會，並同時舉辦「使台灣更好演講會」，包含前總統馬英九、前副總統吳敦義、前考試院長許水德、前立法院長王金平、前國民大會議長陳金讓及國民黨前主席朱立倫等各界人士將應邀參加。

整場活動以「使中華民國興旺，讓台灣更好」為主題，《21世紀台灣的問題與對策》一書主要涵蓋趙守博在馬英九執政時期擔任總統府資政期間對馬英九總統及其領導的政府的建言和批判，和2016年5月以後對蔡英文總統和其執政團隊的國是建議及批評，並詳細論述海峽兩岸和中、美、台的關係，暨後疫情時代台灣所面臨之挑戰和政府應有的作為。

《世界童軍運動之理論、實際與體驗》一書主要在探討世界童軍運動的 創始、發展和其基本的理論，並詳述作者趙守博實際參與世界童軍運動超過40年的經驗、體會和觀察。

趙守博曾擔任中華民國童軍總會理事長及監事會主席，並多次率團代表我國參加世界童軍領袖會議和世界童軍大露營等國際童軍活動，也曾任亞太區童軍委員會主席，現任亞太童軍基金管理委員會主席，並曾獲世界童軍最高榮譽的銅狼獎；為知名的世界童軍運動的領導者之一。

此次發表的《世界童軍運動之理論、實際與體驗》，堪稱為目前華人世界裡有關世界童軍運動方面的最完整也最具權威的中文著作，是所有想認識、瞭解及參與童軍運動者所必讀。

新書發表會現場，同時也將舉行「使台灣更好」的演講會，分別由朱立倫和國際問題教授李登科演講「使台灣更好之我見」及「從美國總統大選展望台美關係」。

(中時 )