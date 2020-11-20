義聯集團創辦人林義守（中）20日宣布，高雄萬豪酒店將於年底12月25日試營運，義享時尚廣場將於明年3月20日營運，「義享天地」A館全館於2021年4月3日正式開幕。（林雅惠攝）

義聯集團斥資約370億元投資興建，位於高雄市鼓山區大順一路的「義享天地」」A館，涵蓋「高雄萬豪酒店」與「義享時尚廣場」，集團創辦人林義守20日宣布，高雄萬豪酒店將於年底12月25日試營運，義享時尚廣場將於明年3月20日營運，全館於2021年4月3日正式開幕。

義聯集團表示，高雄萬豪酒店是全台最大會議型國際觀光酒店，樓高31層，地下6層，擁有700間客房，有12種不同精美房型，視野開闊，酒店會議廳與宴會餐廳空間更是南台灣首屈一指，其中最大亮點是有超過千坪、挑高11米，豪華氣派的「萬享大宴會廳」，可容納約3000人，另有兩座空中禮堂及五間多功能廳，共可容納約1500人。

雖然全球疫情仍舊嚴峻，但台灣防疫有成，看好這波國旅風潮，加上國內對於各類型高端宴會的需求，高雄萬豪酒店決定於年底前試營運，以高規格服務迎接新年跨年前第一波旅客。

而義享時尚廣場則以國際時尚精品、生活美學創意、親子育樂生活及特色美食文化為主要規劃方向，廣場訂於2021年3月20日登場，未來義享天地A、B兩館皆完工營運後，將可創造就業機會超過1萬1000人，預估每年可增加政府稅收約10億元，帶動高雄的經濟發展。

(中時 )